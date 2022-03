Favara. Domani 23 marzo i funerali di Antonio Restivo, morto a 20 anni in un incidente  

A Favara si terranno domani, mercoledì 23 marzo, a partire dalle ore 16, nella chiesa di San Francesco, i funerali del ventenne Antonio Restivo. Dopo le esequie, la salma verrà tumulata al cimitero di Piana Traversa. L’intera comunità di Favara è pronta a stringersi attorno ai genitori e al fratello della giovanissima vittima.

Antonio Restivo è morto nel primo pomeriggio di oggi, 22 marzo.

Guidava una Fiat Punto, quando arrivato nei pressi dello stadio comunale Bruccoleri, in via Cicero e Di Francisca, per cause in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un camion in sosta a bordo della carreggiata.

Vista la gravità delle condizioni del ragazzo è stato chiamato l’elisoccorso da Caltanissetta ma la situazione è apparsa subito drammatica tanto che l’elicottero del 118 è dovuto tornare indietro perchè nel frattempo era stata constatata la morte del 20enne.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della tenenza di Favara e la polizia municipale. Stando ad una prima ricostruzione pare che il giovane abbia perso il controllo del mezzo, prima sarebbe finito sul terreno adiacente alla carreggiata e poi è finito contro il camion.

Il sindaco di Favara Antonio Palumbo, dichiara: “La comunità di Favara si stringe intorno alla famiglia di Antonio, morto a soli 20 anni in un tremendo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi. Tragedie come queste privano di senso qualunque parola. Resta il dolore dei genitori, degli amici, dei parenti, di chiunque conoscesse Antonio.”

“Juventus Club Favara Bianconera a lutto piange la tragica scomparsa del giovane Antonio, figlio del nostro socio fondatore e amico Michele Restivo. Solo lacrime e preghiere”

