Favara. DC Nuova riempie la piazza. Candidato sindaco Giuseppe Infurna. Cuffaro:” Puntiamo alla Rinascita”

Dopo la presentazione delle liste avvenuta qualche giorno fa, la DC Nuova ha riempito di presenze la Piazza Don Giustino di Favara per continuare a far sentire la sua prossimità alla popolazione favarese.

La DC Nuova si proclama ufficialmente pronta a prendere a cuore le problematiche che attanagliano la vita dei cittadini favaresi, creando i presupposti per una RINASCITA, dopo lunghi periodi di difficoltà a livello amministrativo.

Significativi gli interventi del candidato a Sindaco Giuseppe Infurna e del Nostro Commissario Regionale Totò Cuffaro che, con la passione e la dedizione di sempre, ha voluto ancora una volta catturare il cuore dei presenti, focalizzando l’attenzione su quanto risulti necessario realizzare per risollevare gli animi di una Comunità di persone che, negli ultimi tempi, sembra quasi non aver potuto più accendere la luce della speranza in un miglioramento.

Con la caparbietà che lo contraddistingue, il Nostro Totò, mettendo sempre in primo piano il rispetto per la Giustizia e la Magistratura, ha voluto ribadire il fatto che la Politica alla quale auspica la DC Nuova è una Politica pulita, trasparente, scevra da ogni forma di condizionamento da parte del fenomeno mafioso; una Politica fatta di donne e giovani pronti a fare nuove esperienze ed a mettersi in gioco per la realizzazione del Bene Comune.

La DC Nuova nasce come Partito della Solidarietà e per la LEGALITÀ, fondato sui valori della lealtà e della Giustizia; un Partito che si propone di fare affidamento sull’operato di persone disposte ad accudire la Comunità con la stessa cura ed attenzione con la quale una donna è solita accudire la propria casa e la propria famiglia.

La Mafia ci fa schifo! Viva la Legalità, viva la Libertà!!!!Viva la DC Nuova!!!!

DC Sicilia