A Favara, salvata una anziana donna residente in via Aldo Moro, dopo che la stessa a seguito di una brusca caduta non sarebbe più riuscita ad alzarsi.

Grazie all’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Agrigento e dei sanitari del 118, la donna è stata soccorsa e trasferita all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per le cure del caso. Non è in pericolo di vita

