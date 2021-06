“Come sempre quando Musumeci non ha argomenti scappa, oppure se la prende con la campagna elettorale. La domanda era: Musumeci ha detto la verità in commissione antimafia oppure ha mentito? La risposta è stata: non ho niente da dire.

Per il resto, la campagna elettorale sta alla pretesa di lealtà e verità nei confronti di un presidente della regione come i cavalli di

Ambelia stanno al futuro della Sicilia.”

Lo ha dichiarato il presidente della Commissione antimafia Claudio Fava.