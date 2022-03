Fatima: Punita dai servizi sociali perché ho denunciato degli abusi 

Di Danila Bonsangue.

Fatima aveva una casa e una famiglia a Dolianova in Sardegna. Adesso vive da amici tra Cagliari e Sanluri, è lei stessa a raccontare la sua triste storia contattando la nostra redazione: Mi chiamo Fatima, sono di origini marocchine e vivo in Italia da più di 20 anni, sono venuta qua dopo aver sposato il mio allora marito, avevo 18 anni. Sono venuta con il sogno di crearmi una famiglia e un futuro con mio marito. Abbiamo lavorato insieme per la costruzione della nostra casa, e quando dico costruzione intendo proprio il lavoro in cantiere, abbiamo fatto tutto a piccoli passi in proporzione alle nostre possibilità, poi sono arrivati i nostri figli, abbiamo avuto una femmina e un maschio, dopodiché, purtroppo strada facendo il nostro matrimonio ha cominciato a vacillare per vari motivi e io e il mio ex marito ci siamo allontanati. Lui ha scelto un percorso di vita diverso, è diventato un membro del movimento hare krishna, e si è allontanato emotivamente dalla nostra famiglia, sono rimasta sola con i nostri due figli, mi occupavo da sola di tutte le loro esigenze e con il passar del tempo sono subentrate ache le problematiche economiche, mio marito investiva sulla sua nuova vita, lavorava forse meno perché si dedicava alla sua nuova pratica spirituale, di conseguenza i servizi sociali hanno deciso che la nostra famiglia aveva bisogno del loro supporto, io ho accettato di buon cuore l’aiuto offertomi. Io e miei due figli abitavamo al primo piano della casa, senza nessun contributo da parte del mio ex, ci siamo rivolti al tribunale per la separazione e il tribunale inizialmente aveva deciso di assegnarmi la casa coniugale e l’affidamento condiviso dei figli oltre ad un assegno di mantenimento. Poi la situazione ha iniziato a prendere un verso diverso, sono venute le assistenti sociali e mi hanno detto che dovevo lasciare la casa, che la casa era del mio ex e non mia, che io essendo una bella donna dovevo trovare un altro marito, dovevo tornare nel mio paese. Insomma, credo che l’assistenza sociale abbia tutt’altro compito, ovvero quello di supportare e aiutare le famiglie in situazioni di difficoltà, ma purtroppo così non è stato nel mio caso. In quel momento la nostra causa pendeva davanti al tribunale di Cagliari, il mio ex mi minacciava di buttarmi fuori da casa e fuori dall’Italia, il servizio sociale poi mi aveva intimato di lasciare l’abitazione con il pretesto che ci fosse un abuso edilizio, mi è stato detto di uscire per sei mesi per far eseguire dei lavori e che sarei poi tornata a casa mia, purtroppo essendo io inesperta, ingenua, mi sono fidata e ho lasciato l’immobile e mi sono fatta ospitare da amici mentre i miei figli sono stati collocati dai nonni, e con uno strattagemma, approfittando di un disaccordo tra me e mia figlia a suo tempo adolescente, si sono approfittati della situazione ed è stato chiesto al giudice di togliermi l’affidamento. Il giudice ha deciso sulla base di una relazione piena di menzogne, mi è stato tolto l’affidamento e di conseguenza l’unico tetto che avevo sulla testa, da allora vivo ospite da amici e aspetto i tempi biblici della giustizia. Quello che mi distrugge è che non ci sono motivazioni per tutto questo, anzi una spiegazione c’è, mi hanno tolto i figli perché non sapevano come buttarmi fuori da casa. Il comune che mi aveva chiesto di uscire con urgenza per eseguire i lavori per sanare l’abuso edilizio stranamente non ha più avuto questo bisogno, casa mia è sempre uguale, mi è stata tolta ingiustamente la possibilità di avere un tetto sulla testa. Spero che chi mi ha fatto questo non abbia mai pace.

Mi piace: Mi piace Caricamento...