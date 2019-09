Expopet 2019 Catania, due giornate dedicate al mondo degli animali domestici: 21 e 22 Settembre presso il centro fieristico “Le Ciminiere”

Amanti degli animali riunitevi: l’evento tanto atteso è finalmente arrivato.

Torna l’appuntamento annuale con la tappa catanese di Expopet 2019. L’inaugurazione si terrà sabato 21 settembre alle ore 11.00, presso il centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

Tante le novità che attendono i visitatori in questa nuova e scoppiettante 7ª edizione: una due giorni ricca di incontri, attività e dimostrazioni per conoscere a fondo il mondo del pet.

Partiamo dall’aerea gatti, uno spazio interamente dedicato ai nostri amici felini a cura di Lapilli Blu, Florystella Cattery, La collina di Polifemo, Setteveli, Alistel’s Eden, dove sarà possibile ammirare diverse razze tra cui British Loghair, Ragdoll, Exotic Shorthair, Blu di Russia.

Inoltre, per la prima volta a Catania, il pubblico di visitatori potrà assistere alle dimostrazioni dei cani di salvataggio a cura di ACS Rescue Dog, e quelle dei cani da ricerca su macerie a cura di Magna Vis.

Non mancheranno poi le dimostrazioni del centro di Addestramento K9 Trainer, quelle consuete delle Unità Cinofile delle forze dell’ordine, i consigli su cosa fare in caso di smarrimento o furto di animali a cura delle avvocatesse Floriana Pisani e Margherita Mannino, e soprattutto uno dei momenti tanti attesi di Expopet, ovvero quello della Benedizione degli animali.

Vi saranno dei momenti glamour con la Toelettatura gratuita e la Fashion Dog, la sfilata di chihuahua più trendy della Sicilia.

Di grande interesse l’area market, dove il pubblico di consumatori potrà confrontarsi con grandi aziende del settore, grazie alle quali avranno modo di conoscere le ultime novità sul campo dell’alimentazione, salute e benessere dei propri pet.

Gli amanti dell’esotico, ma anche i più curiosi, potranno ammirare invece le meraviglie dell’Exotic World, l’area espositiva dedicata a rettili, anfibi, chiocciole giganti, insetti e quanto inerente a questo affascinante mondo, in cui sarà possibile apprendere tante nozioni interessanti su questi animali, entrati ormai a far parte delle case di tanti italiani.

Degni di nota anche gli splendidi rapaci della Scuola Internazionale di Falconeria, immancabili protagonisti della Fiera.

Ed infine, ma non per ultimo, Expopet punta come ogni anno i riflettori su diverse tematiche importanti a tutela degli animali, come ad esempio randagismo e abbandono, che proliferano in diverse città italiane, Catania inclusa. All’interno della fiera quindi, sarà possibile incontrare diverse Associazioni animaliste e adottare tanti cuccioli in cerca di una famiglia che si prenda cura di loro.

Inoltre quest’anno Expopet sposa la causa dell’associazione “Amici degli animali di Catania” per sottoscrivere la petizione in merito l’apertura di un Ospedale pubblico veterinario.

Sarà inoltre possibile sottoporre il proprio cucciolo alla Microchippatura gratuita a cura del medico veterinario Mauro Mazzari.

Questo e tanto altro vi aspetta ad Expopet 2019 Catania,sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.00.

L’ingresso ad Expopet è € 6.00 oppure € 4.00 se iscritti al Fans Club direttamente sul sito. Per bambini fino a 6 anni l’ingresso è gratuito.

Non perderti nessun evento: collegati sul sito www.expopet.it e segui le pagine Facebook e Instagram.