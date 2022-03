Esplosione Ravanusa, progetto di riqualificazione dell’area devastata, 23 milioni e 250mila euro 

“ A tre mesi esatti dal tragico evento dell’11 dicembre 2021 di Ravanusa il progetto cantierabile di riqualificazione dell’area devastata dall’esplosione e la realizzazione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli danneggiati è pronto per essere approvato”. Ad annunciarlo sui social è il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo. Il progetto vale 23 milioni e 250mila.

“Dopo l’approvazione , aggiunge il primo cittadino, sarà inviato al governo regionale e a quello nazionale per il finanziamento. Speriamo in tempi rapidi, come rapido è stato il nostro ufficio tecnico”.

