Esplosione Ravanusa, gli alunni della scuola “Don Bosco” ricevuti dal ministro Bianchi 

Una delegazione della scuola ‘Don Bosco’ di Ravanusa, la scuola che si trova accanto la via Trilussa, l’area nella quale l’11 dicembre scorso morirono 10 persone a causa dell’esplosione provocata dalla fuga di gas, sono stati ricevuti a Roma dal ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi, nel salone dei ministri. “I ragazzi, con la voce del baby sindaco, Alice Nobile, hanno ringraziato il Ministro per il sostegno e l’attenzione avuta per la nostra scuola”, scrive sui social il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo, che ha accompagnato gli alunni.

Il ministero dell’Istruzione ha infatti adottato un provvedimento che prevede lo stanziamento di oltre 350.000 euro per il ripristino e la messa in sicurezza della scuola ‘Don Bosco’.

