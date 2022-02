Eolico offshore in Sicilia, Cisal: “Occasione da non perdere, chiudiamo la stagione dei ‘no’”

“I parchi eolici offshore, cioè a mare,

sono una straordinaria opportunità per la Sicilia: energia pulita che non intacca l’ambiente e aiuta a calmierare i prezzi dell’energia che mettono a rischio i posti di lavoro. La Cisal chiede al Parlamento

regionale di archiviare la stagione dei ‘no’ che ha già prodotto troppi danni, come nel caso degli impianti per i rifiuti”. Lo dice Nicolò Scaglione, commissario della Cisal Sicilia.

“I progetti in questione valgono investimenti miliardari con ricadute importanti in termini occupazionali – spiega Scaglione – Parliamo di impianti in grado di fornire energia pulita e a basso costo, in un momento in cui la crisi internazionale ha invece fatto schizzare alle

stelle il prezzo dell’energia che rischia di mettere in crisi il sistema produttivo e le famiglie siciliane”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...