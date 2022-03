Enna, Villarosa. Aggressione in casa e tentato omicidio, arrestato 43enne 

I carabinieri della Stazione di Villarosa hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, nei confronti di un 43enne, condannato in via definitiva alla reclusione di 5 anni e 9 mesi per lesioni personali aggravate e tentato omicidio aggravato in concorso. La vicenda risale al dicembre del 2017, allorquando l’uomo si era reso responsabile, in concorso con altre due persone, del tentato omicidio di un 47 enne, aggredito all’interno della propria abitazione. Quella sera i Carabinieri erano intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, che poco prima era stato aggredito da tre individui parzialmente travisati ed armati di coltello, i quali, dopo averlo attinto con diversi fendenti al tronco ed agli arti superiori, si erano dati alla fuga. Dopo aver soccorso la vittima, i militari avevano avviato le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna – che avevano permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio e raccogliere elementi utili all’individuazione degli autori dell’aggressione, tratti all’epoca dei fatti in arresto nella quasi flagranza di reato. A conclusione dell’iter giudiziale, respinto il ricorso presentato dall’imputato in Cassazione, è divenuta irrevocabile la sentenza emessa nel luglio 2020 dalla Corte d’Appello di Caltanissetta e pertanto l’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale di Enna.

