Enna. Firmata convenzione tra Kore e Asp, infermieristica, tirocini in ospedale 

Gli studenti del corso di laurea in Infermieristica che dal prossimo autunno prendera’ il via nell’Universita’ Kore potranno svolgere tirocinio nei reparti ospedalieri e nei laboratori messi a disposizione dall’Asp di Enna. Lo prevede una convenzione tra l’Ateneo e l’Azienda firmata questa mattina nei locali dell’Asp dal direttore generale Francesco Iudica e dal presidente dell’ateneo Cataldo Salerno.

Lo rende noto la stessa Kore. “L’intesa, rafforza entrambe le istituzioni – sottolinea una nota dell’Ateneo – in quanto da una parte consente agli studenti lo svolgimento delle attivita’ di tirocinio, dall’altra arricchisce i reparti interessati di risorse in formazione e pone in relazione stretta le due realta’ per un proficuo scambio di nuove opportunita’”.

Il corso di laurea in Infermieristica di Enna avra’ 75 iscritti, contribuendo ad ampliare la Facolta’ di Medicina dell’universita’, dove da due anni e’ attivo il corso di laurea a ciclo unico di sei anni in Medicina e Chirurgia. L’azienda sanitaria e l’universita’ si sono impegnasti ad operare in stretta sinergia, avendo previsto di comune accordo che anche le stesse attivita’ didattiche ordinarie potranno tenersi nelle sedi ospedaliere. I docenti universitari, come prevede la specifica normativa che regola il funzionamento dei corsi di laurea in Infermieristica, saranno inoltre affiancati da dirigenti medici ospedalieri e da altre idonee figure professionali indicate dal direttore generale dell’Asp.

