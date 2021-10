Enna, Castello Lombardia: mostra fotografica dell’artista di Riesi Giuseppe Giancarlo Calascibetta

Dal 4 al 17 ottobre 2021 si terrà la mostra fotografica Adfectus di Giuseppe Giancarlo Calascibetta presso la sede della Pro Loco di Enna all’interno del Castello di Lombardia della Città di Enna. Un evento patrocinato dalla Pro Loco Prosperina guidata da Gioia Pugliese e dal Comune di Enna; un’iniziativa che ha ottenuto il riconoscimento nazionale dalla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), organo istituzionale per la divulgazione della cultura fotografica in Italia dal 1948, con sede a Torino e diffusa in tanti comuni italiani. L’artista fotografo Giuseppe Calascibetta membro della FIAF, ha ottenuto otto premi di fotografia e ha realizzato diverse mostre ed esposizioni a Milano, Firenze, Roma. Casale Monferrato, Palermo, Caltanissetta, Riesi e Mazzarino. Proprio un mese ha vinto un premio per il concorso fotografico “Acqua, Mater Vitae” organizzato dalla società Caltaqua con il patrocinio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta; e recentemente ha collaborato con lo storico Avv. Salvatore Michele Mirisola per il libro I Toscano, artigiani e artisti del settecento riesino, con il suo contributo fotografico firmando la copertina del suo libro. Inoltre è stato intervistata da Fotografia Moderna e dal mensile svizzero Il Giornale Italiano.

“Voglio ringraziare la Pro Loco di Enna per avermi dato la possibilità di realizzare la mia mostra fotografica all’interno della sede della Pro Loco presente all’interno del Castello di Lombardia che è uno dei castelli più grandi in Italia. Un luogo suggestivo come l’ho sono molti luoghi della città di Enna come la Torre di Federico II oppure il Duomo. Ho scelto come titolo della mostra fotografica la parola latina Adfectus che significa emozioni ed è stata usata dallo stesso Seneca nel suo famoso verso: Adfectus sunt motus animi improbabiles, subiti et concitati (trad. Le emozioni sono movimenti intollerabili, improvvisi e concitati dell’animo umano). In questa mostra voglio raccontare il valore delle emozioni della donna, musa ispiratrice di molti poeti e cantanti, che esprime il valore della sensibilità, della bellezza e della nostra umanità”. La mostra fotografica potrà essere visitata dalle ore 10.00 e alle ore 19.00.