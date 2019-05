Emergency Caltanissetta, “Artists for Human Rights”: parole, musica e immagini in difesa dei diritti umani

Una serata nella quale attraverso l’arte accenderemo una luce sui Diritti Umani. Domenica 19 maggio 2019 presso la parrocchia San Marco in via via Ferdinando 1° a Caltanissetta con inizio alle ore 20,00, avrà luogo un Concerto del Coro Polifonico ed Ensemble “ Gaspare Lo Nigro” diretto dal maestro Carmelo Mantione e accompagnato dal soprano Daniela Carlino. I canti saranno intervallati dalla lettura di poesie a cura del Gruppo di lettura Licatese, nonché sara’ allestita una mostra congiunta del vignettista Angelo Bella e del fumettista Lega Vitalij.

Alla realizzazione della serata ha partecipato anche l’Associazione Archeologica Nissena.

La manifestazione si inserisce nel contesto del 25° anniversario dalla nascita di Emergency da parte di Gino e Teresa Sarti Strada, verrà allestita infatti anche una mostra attraverso la quale si possono ripercorre 25 anni di intensa

attività che ha permesso ad oggi di curare oltre 10 milioni di persone.

Attraverso le parole, la musica e le immagini in difesa dei diritti umani Emergency vuole ribadire ancora una volta il suo impegno per la realizzazione di una società solidale e di un mondo dove la guerra, la violenza ed ogni forma di discriminazione possano essere banditi.