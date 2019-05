Elezioni Europee, le ACLI della Sicilia scelgono l’Europa. Parisi: “Occupiamoci del futuro”

Nota del presidente regionale delle ACLI siciliane Stefano Parisi.

Il prossimo 26 maggio i cittadini dell’Unione Europea saranno chiamati a eleggere i propri rappresentanti al parlamento europeo. Si tratta di un appuntamento elettorale di grande importanza per il presente e il futuro del nostro continente.

Dinanzi alle logiche del muro contro muro, della chiusura e dell’esclusiva difesa di piccoli interessi di parte, nel ruolo di presidente regionale delle ACLI siciliane, desidero sottolineare l’importanza per un’opzione europeista capace –

attraverso il legame fra valori come la libertà e la giustizia – di raccogliere l’eredità del passato per costruire, nel presente, il futuro del nostro continente.

Da più di mezzo secolo ormai, l’Europa unita rappresenta una comunità sociale, culturale, economica e politica in grado di assicurare ad ogni persona una crescita libera e piena.

Sostenere una scelta europeista alle elezioni del 26 maggio, per la presidenza delle ACLI siciliane vuol dire rafforzare una volontà politica capace di riformare l’Unione Europea a partire da questioni come la cultura condivisa, il lavoro e

l’inclusione.

Il nostro continente è chiamato, anzitutto, a rafforzare al proprio interno quei ponti culturali in grado tanto di sviluppare l’identità continentale quanto di poter veicolare il nostro modello di crescita sostenibile al resto del pianeta. Tale impegno si connette alle misure di contrasto verso la disoccupazione specialmente giovanile. In tutto il nostro continente, infatti, sono più di 5 milioni i giovani che non studiano e non lavorano. Siamo convinti che solo politiche comunitarie potranno affrontare l’attuale crisi economica generata da questioni globali. Infine, l’inclusione sociale connessa ai fenomeni della povertà e della mobilità umana. Da questo punto di vista, l’Europa deve divenire sempre più un’unione sociale capace di garantire i diritti di ogni uomo, donna e bambino al fine di un’integrazione nel pieno rispetto delle diversità.

Consapevole del contributo che il mondo associativo è chiamato a dare alla nostra società, da presidente regionale delle ACLI siciliane, invito tutti i cittadini aventi diritto sia a partecipare al voto per il rinnovo dei membri del parlamento europeo sia a sostenere una scelta politica europeista.