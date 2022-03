Due bus per l’Ucraina partiti da Porto Empedocle. Tra i volontari il videomaker agrigentino Marco Gallo. 

Dal Palamoncada di Porto Empedocle sono partiti questa mattina due bus che arriveranno a Dorohusk , per portare beni di prima necessità e poi ritornare con i profughi ucraini.

L’iniziativa è stata realizzata da Fondazione Agire Insieme, la Fortitudo Agrigento e la Moncada Energy Group. Tra i volontari che sono partiti verso l’Ucraina anche il videomaker agrigentino Marco Gallo che dichiara:”Un po’ di giorni fa avevo fatto una donazione per il bus organizzato da Carla Bartoli di Favara e la Farm, iniziativa incredibile. Li ho seguiti con stima, passo passo, come fossero un tutorial. Poi ho saputo dei due bus targati Moncada e mi ritrovo anch’io in un bus destinazione Polonia. Non me ne voglia nessuno ma…noi siciliani ad accoglienza, in Europa, siamo i numeri 1.

Senza se e senza ma.

Siamo teste di ca…per tantissime cose ma arrivati a queste un cinn’è pi nuddu.”

