Draghi, sostegni bis: aiuti da 40 miliardi, per i giovani più facile comprare casa

Si tratta di un pacchetto di aiuti «da 40 miliardi, 17 a imprese e professioni, 9 sempre alle imprese per la liquidità e l’accesso al credito, 4 per i lavoratori e le fasce in difficoltà». Così il premier Mario Draghi ha presentato il decreto sostegni bis approvato dal Consiglio dei ministri con misure per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali. Draghi ha convocato una conferenza stampa presso per illustrare il provvedimento insieme al ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e al ministro del Lavoro, Andrea Orlando. «Se la situazione pandemica continua a migliorare come vediamo attualmente, mi auguro che non ci sarà bisogno di decreti di questo tipo nel corso di quest’anno» ha aggiunto dice il premier chiosando: «Il miglior sostegno è la riapertura».

Illustrando le misure del decreto, il presidente del Consiglio ha spiegato che «per la prima volta accanto al criterio del fatturato si usa anche l’utile che è molto più giusto ma ovviamente ci vorrà più tempo, la seconda novità è l’arco temporale che ora abbraccia 370mila nuove partite Iva che vengono incluse».

Previsti interventi ad hoc a sostegno dei giovani. «Per i giovani c’è un ampia parte del decreto, in particolare la possibilità di comprare una casa: imposta di registro e mutuo sono state cancellate e questo vale per tutti i giovani, per i meno abbienti, con Isee credo fino a 40mila euro, c’è anche la garanzia dello stato sull’80%» del mutuo. Il premier ha sottolineato che sarà «più facile per tutti i giovani comprare casa e costruirsi una famiglia e dare quell’elemento di sicurezza che manca oggi»

«Per la prima volta c’è un fondo per la ricerca di base, si chiamerà Fondo italiano per la scienza, con 50 milioni e 150 per ogni anno a venire. E’ un investimento molto significativo per richiamare giovani e meno giovani che sono andati via»

I ristori a fondo perduto ammontano complessivamente a 15,4 miliardi. Nel dettaglio: per i ristori automatici identici a quelli del primo decreto sostegni sono stanziati 8 miliardi di euro, per quelli (alternativi) che emergono dal confronto del fatturato tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 sono stanziati 3,4 miliardi, mentre per i cosiddetti ristori “a conguaglio” calcolati sul risultato d’esercizio i fondi ammontano a 4 miliardi di euro.