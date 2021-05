Dott. Francesco Agati: “La Piana di Gela capitale del fotovoltaico, ma abbiamo delle difficoltà nel reperire terreni di molti ettari, pianeggianti, e senza vincoli”

Entro il 2030 oltre il 70% dell’energia elettrica deve essere prodotto da fonti rinnovabili. Lo decreta il recente Piano nazionale per la ripresa.

Gela con la sua piana, la seconda più estesa della Sicilia potrebbe candidarsi a diventare la prima fonte di energia solare d’Italia. Le istituzioni dovrebbero lavorare per agevolare gli imprenditori del fotovoltaico con l’eliminazione sui terreni dei vincoli, e il veto di frazionamento di lotti inferiori a 10.000 mq agli eredi.

Se riusciamo in questo obiettivo, sono sicuro che gli imprenditori energetici che mirano alla produzione e consumo dell’energia a partire dal basso investiranno a Gela. Gela con la sua piana, e con la sua ubicazione, la migliore al mondo, può diventare la capitale del fotovoltaico in Italia, e forse in Europa.

Siamo già in contatto con grossi investitori del settore, ma abbiamo delle difficoltà nel reperire i terreni di molti ettari, pianeggianti, e senza vincoli, siamo pronti con enti locali e istituzioni per creare di un tavolo di confronto sul tema, e fornire le soluzioni.

Se ne parlerà anche il prossimo 19 maggio nel webinar Sviluppo e futuro delle Comunità Energetiche in Italia, organizzato dal dipartimento Enea di Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili per approfondire le opportunità in questo settore attraverso un tavolo di confronto permanente tra mondo della ricerca, istituzioni, municipalità, aziende e associazioni di categoria, anche a seguito della normativa sulle comunità energetiche introdotta a settembre scorso. In palio ci sono miliardi di euro di investimenti.