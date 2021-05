Dott. Francesco Agati: “I gelesi muoiono di tumore, la politica è inesistente, e il Ministero dell’ambiente ha negato un’intervento di bonifica ambientale”

La politica e il Sindaco, che è il -massimo responsabile per la tutela della salute pubblica- hanno il dovere e il potere di proteggere i cittadini, ancora una volta, Gela per colpa dei suoi rappresentanti molto scadenti e arroganti hanno disatteso ogni aspettativa. Si vocifera che Eni, purtroppo non è una novità, ha suoi affaristi in giunta sotto forma di qualsiasi figura istituzionale nella maggioranza e nell’opposizione, tutti pronti a vendere il territorio per un futuro da dirigente presso il Centro Direzionale di Piana del Signore.

L’inquinamento causato dai grandi colossi industriali sta lentamente distruggendo gli equilibri ambientali in tutta la piana, i sversamenti e le perdite delle condotte che passano nel sottosuolo dei terreni coltivati è davanti gli occhi di tutti, le indagini non portano mai a nulla, Gela non è Viggiano, Caltanissetta non è Potenza, il primo pentito della Magistratura Palamare dichiara: “Eni decide i giudici a Roma per il Tribunale di Gela”. Sarà un caso mai nessun condannato per Disastro Ambientale nella città più inquinata d’Europa dove alcune zone della piana sono interdette e odorano di benzina, addirittura in alcune aree si sono creati laghi di petrolio. Neppure le testimonianze e denuncie di Pistritto ex lavoratore Eni, accompagnato dalle Iene, che indica dove scavare hanno smosso Giudici e coscienze. L’ENI non si tocca.

Nutriamo molti sospetti per l’apertura di una sede universitaria a Gela della Facoltà di Ingegneria Ambientale finanziata da Eni in collaborazione con la Kore di Enna.

Che Eni quale autore del Disastro Ambientale finanzi dall’acquisto dei terreni, alle attrezzature per realizzare un centro compresso di prima Diagnosi, Cura e Ricerca Oncologica contro i tumori, leucemie nella Città del Golfo.

In questi Giorni. Il Ministero dell’ambiente, a Roma, ha deciso di archiviare la procedura di bonifica che avrebbe dovuto contrastare l’inquinamento da idrocarburi e metalli pesanti nell’indifferenza di amministratori e di alcuni giornali locali.