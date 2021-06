Dott. Francesco Agati: Gela non è idonea per il termovalorizzatore. L’ampliamento di Timpazzo potrebbe costituire reato, vendiamo i rifiuti siciliani a Svizzera, Svezia, o Francia

Gela è una città isolata, per cielo, per mare, per terra, nella città del Golfo mancano tutte le vie di comunicazione, è tra le poche città in Sicilia priva di autostrada, ferrovia, porto, aviazione. La Regione Siciliana continua a tagliare reparti e la sanità è da terzo mondo.

Tutti i tentativi per realizzare infrastrutture restano vani, Palermo, Roma, Bruxelles non ascoltano i politici gelesi.

Avevo parlato di termovalorizzatore già nel 2016, oggi la regione vuole realizzare un termovalorizzatore e ampliare la discarica di Timpazzo sita a pochi chilometri da Gela, da tecnico legale posso dire non ci sono i pressupposti, non si può realizzare un termovalorizzatore nella città più inquinata d’Europa dove politica e malaffare hanno distrutto un luogo incantato. Bisogna opporsi in ogni modo!.

Normativa. Per realizzare un termovalorizzatore occorrono per il stoccaggio ferrovia, area per la logistica, porto container, vie di comunicazione stradali, Gela non ha nessuno di questi requisiti. Gela piomberebbe nel caos viario, in breve tempo diventerebbero l’immondiziario della Sicilia.

Discarica Timpazzo già all’interno di siti di interesse paesaggistico è stata realizzata a 5 km dalla città, ampliarla significherebbe o non rispettare la distanza minima dalla città o invadere aree con vincoli SIC e ZPS.

Consiglio al Presidente Nello Musumeci che sta soltando proponendo una iniziativa di qualche anno fa, perché non realizzare un’area di stoccaggio nel catanese dove fitta è la rete viaria, e perchè non vendere i rifiuti compreso tara di trasporto ai termovalorizzatori di Svizzera, Svezia, o Francia.

Se tale proposta dovesse diventare realtà si prevede un ribasso ulteriore del valore degli immobili, è un addio definitivo allo sviluppo turistico.

La Regione Siciliana invece di proporre progetti atti esclusivamente a danneggiare ulteriormente il territorio gelese, lavori per sbloccare tutti gli iter per le infrastrutture e potenziare l’ospedale Vittorio Emanuele ormai ridotto ad un ospedale anticamera.

L’associazione Sviluppo del Golfo di Gela è pronta alla raccolta firme, e si associa all’amministrazione Lucio Greco”.

Dott. Francesco Agati