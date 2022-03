Donna di Canicattì a San Leone per un aperitivo: qualcuno le ruba la macchina

Parcheggia l’autovettura, comprata lo scorso anno, in una strada del centro di San Leone, e si reca in un locale per farsi un aperitivo con la madre, e i nipotini. Al momento di riprenderla, la macchina non l’ha più ritrovata. Qualcuno se l’è portata via. Una trentasettenne, disoccupata, di Canicattì, una volta tornata nel suo comune di residenza, s’è recata al Commissariato cittadino, dove ha formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti.

All’interno della macchina c’era sia il certificato di proprietà che la carta di circolazione. I poliziotti di Canicattì hanno immediatamente trasmesso la denuncia ai loro colleghi della Questura di Agrigento. Immediate sono state avviate le indagini per provare a risalire ai ladri.

Appare scontato che come primo passaggio, gli agenti si siano sincerati sull’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, proprio nell’area dove era stata lasciata parcheggiata la vettura.

