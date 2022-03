DMO Valle dei Templi. Suggellato il marchio “Costa del Mito”. 150km di costa e siti archeologici  

Dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi all’area archeologica di Selinunte, per poi passare a Gela, con l’Acropoli e le Mura Timoleontee di Capo Soprano ed Eraclea Minoa con il suo Antiquarium e il Teatro Greco proteso verso il Mar Mediterraneo. All’interno del progetto di marketing territoriale anche i Monti Sicani, i Borghi più belli d’Italia, Sutera e Sambuca di Sicilia, l’esperienza della riserva della Foce del Fiume Platani, e l’immersione nel silenzio della natura della Riserva Naturale di Torre Salsa.

“Un progetto che lega tutte le destinazioni turistiche, stiamo parlando di 150 km di costa, tra spiagge e siti archeologici di straordinario pregio”, dice Fabrizio La Gaipa amministratore della DMO Valle dei Templi. “L’idea è quella di dare identità al territorio. E’ un processo che necessita di lavoro e impegno ma abbiamo il sostegno della Regione Siciliana e soprattutto del territorio con ampia condivisione compresi i comuni dell’entroterra.”

Il progetto è stato presentato questa mattina dai vertici del Distretto Turistico Valle dei Templi, con la presenza di Lillo Pisano capo gabinetto dell’Assessorato al Turismo, in collegamento streaming i direttori dei Parchi Archeologici di Gela, Agrigento e Selinunte e i sindaci dei Comuni coinvolti.

“Era nostro intento quello di coinvolgere l’intera provincia di Agrigento perché abbiamo una bellissima e grandissima costa, dichiara il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Adesso si parlerà di costa del mito ed è fondamentale per il futuro. Saremo candidati per la capitale della cultura 2025 e quello di oggi è un passo verso questo obiettivo. Dobbiamo trasformare il classico visitatore in turista aumentando i tempi di soggiorno.”

“La Costa del Mito”, sarà presentata anche alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 aprile 2022.

“Importante sarà la vetrina alla Bit di Milano, dice Lillo Pisano, capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo. La Dmo di Agrigento è stata autorizzata dalla Regione per cambiare rotta. E’ una forma di promozione turistica di macroarea che coinvolge tre province ed è una grande vittoria soprattutto per la governance della Dmo”.

