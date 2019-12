DLF Nissa Rugby, donato panettone ai ‘condomini’ del “M. Tomaselli”. Scambio di auguri con la pesistica, la Nissa e la Pro Nissa

Prima del Natale la DLF Nissa Rugby ha invitato le società con le quali condivide la casa, lo stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta, per il consueto scambio di auguri. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso, punto di riferimento sportivo cittadino e dell’attività della palla ovale del Centro Sicilia, ha dapprima consegnato un panettone al nisseno Salvatore Parla, infaticabile presidente regionale della Federazione Italiana Pesistica. La pesistica, fiore sportivo olimpico all’occhiello del capoluogo nisseno, ha la palestra di riferimento proprio nei pressi della Club House della DLF Nissa Rugby: sovente gli atleti delle due discipline si incontrano ed intercorrono rapporti cordiali e di reciproca stima tra i dirigenti; due sport che non sono sotto l’occhio dei riflettori ma, che basano la loro attività sui valori e sulla “fatica”.

Poi il panettone è stato anche consegnato al vulcanico presidente e punto di riferimento dell’Asd Nissa Fc, Michele Savoja,’storico’ uomo del calcio nisseno. Le due compagini si alternano sul manto erboso della struttura; la squadra, milita nel campionato di Promozione.

Infine, seppur non ‘condomino, un panettone è stato donato a Carmelo Milazzo, dirigente della Pro Nissa Futsal, quintetto che si sta ben comportando nel campionato di serie B di calcio a 5.