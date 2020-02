DLF Nissa, Cerbere e Cerberine impegnate nel week-end. Seniores in Coppa Italia, under 16 nel raggruppamento regionale

Cerbere ed under 16 femminile vogliono essere protagoniste in terra etnea, domenica 16 febbraio. Entrambe le compagini saranno di scena al “San Gaetano” di Belpasso.

Alle ore 10.30 scocca il turno delle giovanissime rugbiste nissene che si confronteranno con Briganti, Iron Ladies e Ragusa Union. Un altro ‘step’ di crescita nel percorso costante e proficuo che in questa stagione il nuovo gruppo ha intrapreso con entusiasmo: cospicui i miglioramenti tecnici e tattici delle atlete del Centro Sicilia.

Alle 12.30, invece, sarà il turno delle Cerbere in Coppa Italia. Si cerca con insistenza il vento positivo che possa spingere le vele per riprendere la “giusta” rotta: la perseveranza non manca ma, serve anche ritrovare continuità e positività nelle prestazioni. Le Cerbere affronteranno Ragusa Union, Briganti, Cus Catania, Iron Ladies e Amatori Ct.