E’ in programma per mercoledì 9 settembre alle 15.30 la videoconferenza gratuita “DL Rilancio: i bonus e le agevolazioni per il settore edilizio”, organizzata nell’ambito delle attività di sostegno per l’inclusione attiva del progetto “SIA – Formazione lavoro e networking” avviato dai Consorzi Solidalia e Mestieri Sicilia in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario D10 (che comprende i Comuni di Mussomeli, Acquaviva, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba).

Il webinar, curato dal Gruppo Maggioli, leader nell’organizzazione di eventi di formazione, affronterà varie tematiche in materia di edilizia ed immobili dal DL rilancio. Fra gli argomenti in programma: il cobonus, il sismabonus, la cessione del credito, le nuove opportunità del bonus 110%.

Ad illustrare le molteplici opportunità di ripartenza e di rilancio che le aziende possono sfruttare, la docente Matilde Fiammelli, commercialista, revisore legale e consulente tecnico del Tribunale dei Cremona. Autore di testi e manuali in materia fiscale e relatore in numerosi convegni e seminari del settore.

Per partecipare all’evento formativo – della durata di circa 2 ore – basterà compilare il form in allegato e inviarlo, completo di dati, all’indirizzo mail: siamussomeli@gmail.com entro il 4 settembre 2020. L’iscritto riceverà una mail di attivazione, all’interno della quale, cliccando sull’apposito link si avvierà automaticamente la procedura di installazione del programma necessario per partecipare all’iniziativa.