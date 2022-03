Distribuzione idrica. A Caltanissetta zone a secco il 16 marzo. Butera niente acqua zone balneari 

Siciliacque comunica che dalle ore 08:00 del 16/03/2022 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Ancipa basso per eseguire un intervento urgente di riparazione in c.da Santa Caterina in territorio di Enna.

Per quanto riguarda il comune di Caltanissetta la fornitura al serbatoio San Giuliano sarà ridotta di 30 l/s, rimanendo attiva la fornitura dall’acquedotto Madonie Est.

Ne consegue che nel comune di Caltanissetta domani 16/03/20222 non sarà garantita la distribuzione nelle zone Sanatorio, Firrio – Santo Spirito, Villaggio Santa Barbara;

Nel comune di Mazzarino e Riesi grazie alle proprie fonti non ci sarà alcun disservizio;

Nelle zone balneari del comune di Butera (Desusino, Falconara e Tenutella) non sarà possibile effettuare la distribuzione fino alla ripresa delle forniture da parte di Siciliacque.

