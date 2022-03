Delia. PNRR: riqualificazione ex macello, diventerà centro culturale e sociale  

Oggi su iniziativa del sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri e con il supporto dell’Agenzia di Sviluppo del Mezzogiorno e dell’Ufficio tecnico comunale è stato depositato presso il Ministero della Cultura il progetto di riqualificazione dell’edificio comunale di via Diaz, ex macello, che da deposito e parcheggio sarà trasformato in centro culturale e sociale.

Gli interventi prevedono inoltre la realizzazione di un auditorium con 50 posti a sedere, uno spazio espositivo per accogliere gli abiti storici della Settimana Santa e per la mostra del libro legata allo storico locale Luigi Russo, oltre a tre locali da adibire a co-working con internet veloce a beneficio di residenti e visitatori.

Sarà anche riqualificato totalmente l’abbeveratoio comunale e lo spazio retrostante.

È un progetto importante per il Comune, di un milione e 500 mila euro, a valere sui fondi del PNRR destinati ai piccoli borghi storici della Sicilia.

