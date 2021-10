Delia. Certificati anagrafici rilasciati anche in tabaccheria. Comune tra i primi in Sicilia

Il sindaco di Delia, Gianfilippo Bancheri, comunica: Anche questa volta siamo tra i primi in Sicilia grazie ad una convenzione tra il Comune di Delia e la Federazione Italiana Tabaccai che permetterà il rilascio dei certificati anagrafici in Tabaccheria. A partire dal 23 Ottobre i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti. Un servizio innovativo nato da una convenzione siglata tra il Comune di DELIA e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai. Con la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, partiranno le tabaccherie del Comune in via sperimentale. A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie del Comune associate FIT e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini. Oggi 23 Ottobre 2021 alle ore 10.00, presso la tabaccheria rivendita di Via Cavur n.80, il sottoscritto ha ritirato il primo certificato anagrafico. Per un cittadino può non essere agevole recarsi nella sede del Comune per fare un certificato e quindi abbiamo pensato, in collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita delle persone: chi ha bisogno di un certificato anagrafico adesso potrà recarsi oltre che in Comune anche presso la tabaccheria più vicina a casa, risparmiando tempo. Con questa innovativa operazione andiamo anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di diventare sempre più punti di riferimento per le persone, creando una rete territoriale diffusa. Il nostro comune sta puntando sempre più sull’innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione. Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

• Anagrafico di NASCITA

• Anagrafico di MORTE

• Anagrafico di MATRIMONIO

• Di CITTADINANZA

• Di ESISTENZA IN VITA

• Di RESIDENZA

• Di STATO CIVILE

• Di STATO DI FAMIGLIA

• Di RESIDENZA IN CONVIVENZA

• Di STATO DI FAMIGLIA AIRE

• Di STATO LIBERO

• ANAGRAFICO di UNIONE CIVILE

• Di CONVIVENZA