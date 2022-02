Delia cantiere di cultura. Altri due finanziamenti sul turismo sostenibile

Ancora due finanziamenti sul turismo sostenibile per il comune di Delia, che arrivano dal Gal “Terre del Nisseno”, che si inquadrano nel PSR SICILIA 2014/2022 e ineriscono alla Misura 19- sottomisura 19.2 .

<<Il primo ha detto l’assessore Paolo Lauricella – ha ad oggetto il restauro delle facciate della casa natale di Luigi Russo , attuale Biblioteca, e la qualificazione della prospiciente Via Petilia del Comune di Delia, per un importo si € 121.955,01, mentre il secondo attiene alla realizzazione di un centro Culturale Ricreativo e di Accoglienza Turistica da realizzare in Via Pola nel Comune di Delia, e reca l’importo di € 136.968,00>>.

<<Delia è ormai un cantiere di cultura. Questi due finanziamenti si aggiungono a tanti altri che stanno cambiando il volto del nostro paese come il restauro della chiesa Madre, effientamento scuola elementare, efficientamento scuola media, messa i sicurezza e sistemazione Palazzo Comunale, Videosorveglianza, Fibra ottica, Riqualificazione Biblioteca Comunale, Riqualificazione Via Arciprete Riccobene, Illuminazione a Led, Teatro ex novo, Centro Culturale presso il Castello dei Normanni, Rifacimento manto stradale Via Portella etc etc. Oltre ad avere un valore intrinseco sotto il profilo del recupero del nostro patrimonio artistico e culturale, questi finanziamenti concorrono concretamente a sostenere lo sviluppo e la crescita economica di Delia riqualificando il nostro territorio che in questo modo amplia al sua offerta culturale e turistica. Lo dimostra la crescita di visitatori che soprattutto d’estate scelgono di visitare il nostro centro>>.

Per l’assessore Paolo Lauricella si tratta di due finanziamenti importanti per rivalutare e valorizzare i beni del nostro territorio, che avrà anche importanti ricadute di natura economica.