Di rientro da Roma, dove si è svolta la preparatory visit del progetto Erasmus+ Ka122 “Migratory Birds”, il team del Luigi Russo di Caltanissetta – proff. M. S. Giunta, M. Calà e J. Pilotta – ha espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti e per le nuove proposte ricevute di collaborazioni future. Tre intense giornate di lavoro,ma anche di reciproca conoscenza, tra i delegati di Spagna, Grecia ed Italia, all’insegna di quello spirito di internazionalizzazione e collaborazione che nutre i progetti Erasmus. Le delegazioni dei Paesi partecipanti hanno dichiarato di non avere mai riscontrato un più alto livello di comprensione della mission dei progetti Erasmus e hanno anche espresso profonda gratitudine per l’accoglienza loro riservata.Tanto l’entusiasmo, tante le idee da portare avanti per la diffusione di una collaborazione internazionale finalizzata alla realizzazione e profonda percezione di un mondo globale in cui le differenze culturali rappresentino soltanto nuove opportunità di arricchimento personale. La prima mobilità degli alunni avrà luogo nella prima settimana di maggio e coinvolgerà 10 ragazzi delle 4 classi attivamente coinvolte nel progetto, che partiranno per Vic, Catalogna, e incontreranno i loro compagni spagnoli e greci per la prima volta dal vivo, dopo avere preso contatti sulla piattaforma e-Twinning – Twinspace. La seconda mobilità, verso Creta, vedrà coinvolti altri 10 studenti e si svolgerà nell’ultima settimana di maggio. Il progetto si chiuderà a Caltanissetta nel mese di settembre.

