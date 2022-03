La proposta di Armando Turturici a beneficio delle giovani menti nissene.

“I ragazzi di oggi non leggono libri, preferendo di gran lunga la messaggistica istantanea e i social media. Il declino della lettura è preoccupante perché, tra le tante conseguenze negative, porta all’assenza del pensiero critico o alla capacità di sviluppare idee complesse. È vero che non possiamo entrare nella testa degli adolescenti, né possiamo sperare che la lettura si possa rivelare più accattivante di tutte le tentazioni di oggigiorno; ma è anche vero che non possiamo arrenderci di fronte questo fenomeno. Per questo motivo chiedo al Comune di pensare e investire in un progetto lungimirante rivolto (almeno) alle scuole secondarie di primo grado. Un’idea potrebbe essere quella di somministrare un questionario agli allievi della secondaria di primo grado per capire quale libro potrebbe essere il libro più appetibile per il singolo. Per questo motivo, il questionario andrebbe poi approfonditamente letto da un esperto che possa selezionare accuratamente il libro giusto per ogni singolo studente. Successivamente si potrebbero acquistare tutti i libri scelti e regalarli agli studenti almeno una volta l’anno. Per invogliare gli studenti a leggere il libro, si potrebbe predisporre un piccolo premio per chi dimostra di aver effettivamente letto il romanzo. Si potrebbe elaborare una semplice tessera di lettura a punti e chi raggiunge una certa cifra di libri “comunali” letti (dimostrando di averlo effettivamente fatto) ottiene dei premi, sempre di tipo culturale. La mia è solo una parvenza di idea, spero che chi di dovere possa comunque farne tesoro a beneficio delle giovani menti nissene.”

