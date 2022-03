Nel Natale del 2019 era stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Siculiana, perché trovato in possesso di quindici grammi di cocaina, già pronta per essere smerciata, nascosti dentro un ovetto di cioccolata. Ieri il protagonista, V.G., sessantacinquenne, siculianese, è stato nuovamente arrestato, e portato in carcere. Questa volta per scontare la pena, sia per la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, che per altri reati. I carabinieri della Stazione di Siculiana hanno eseguito il provvedimento per cumulo di pene emesso dal Tribunale di Agrigento.

