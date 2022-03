Arrivano finalmente buone notizie da Taormina dove da oltre due settimane il piccolo Calogero – bambino nato il 13 febbraio scorso a Sciacca – è ricoverato in seguito ad una emorragia polmonare. Il bimbo migliora e respira autonomamente. I medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. Una storia, quella del piccolo Calogero, che aveva suscitato grande commozione nell’intera comunità agrigentina.

Appena poche ore dopo la nascita si era reso necessario un suo trasferimento, grazie ad un un elicottero HH-139B, un equipaggio dell’82esimo Centro Csar (Combat search and rescue) di Trapani. Sul posto medici e infermieri si sono messi all’opera e, dopo avere sistemato il piccolo nella barella dell’elicottero, sono tutti decollati alla volta dell’ospedale di Taormina, dove sono giunti alle 10:45 del 14 febbraio.

Intanto il Comune di Sciacca aveva acceso la macchina della solidarietà mobilitandosi in favore della famiglia per non fargli mancare nulla in un momento delicato come quello appena trascorso. Oggi, finalmente, arriva una buona notizia.

