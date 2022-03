Il Gup del Tribunale di Palermo Rosario Di Gioia ha accolto la richiesta della procura della Repubblica e delle parti civili e ha rinviato a giudizio Gabriele Citarrella, Francesco Troia e Pietro Covello, buttafuori accusati di aver preso parte all’omicidio del giovane medico sancataldese Aldo Naro, ucciso nel febbraio 2015 all’interno della discoteca GOA di Palermo.

“Sono stati anni durissimi – hanno affermato oggi nel corso dell’udienza preliminare i legali della famiglia Naro, gli avvocati Salvatore e Antonino Falzone – per i genitori e per la sorella di Aldo Naro. Anni caratterizzati da un senso di frustrante solitudine e isolamento. La vicenda Naro ha avuto finora uno sviluppo processuale complesso ed è stata caratterizzata anche da aspetti inquietanti, come ad esempio la sparizione della Tac dagli archivi del Policlinico di Palermo. Se oggi si è arrivati a questo snodo – hanno proseguito i legali – è grazie all’ostinazione dei familiari della vittima e ad alcuni provvedimenti giudiziari che hanno aperto una breccia in un muro che sembrava impenetrabile”.

Così i genitori di Aldo Naro, Rosario Naro e Anna Maria Ferrara: “Da sempre sosteniamo che a uccidere nostro figlio non sia stato soltanto il minorenne già condannato. Oggi, dopo sette anni, arriva finalmente una pronuncia che ci fa ben sperare per il definitivo accertamento delle responsabilità dei singoli partecipanti all’omicidio. Ci batteremo con tutte le nostre forze – concludono – per ottenere giustizia”.

Il processo inizierà il prossimo 9 giugno innanzi la prima sezione della Corte d’Assise di Palermo.

Sulla morte di Aldo Naro oltre a questo nuovo procedimento che si aprirà a giugno, sono state svolte diverse indagini. Una che ha portato alla condanna di un minorenne accusato e condannato per omicidio a 10 anni di reclusione. Il giovane ha già scontato la pena ed ha lasciato il carcere. L’imputato aveva 17 anni quando avvenne la rissa e faceva il buttafuori. Venne arrestato quattro giorni dopo la morte di Aldo. Successivamente sono stati celebrati altri due processi per rissa. Uno in abbreviato che ha portato alla condanna in appello di un avventore e due buttafuori: Giovanni Colombo, Pietro Covello e Mariano Russo, che hanno avuto due anni di carcere e la condanna al risarcimento dei danni per le parti civili. Assolto, invece, un quarto imputato: Francesco Meschisi. Un altro processo, ancora in corso, vede imputati due buttafuori e il gestore della discoteca. Si tratta di Francesco Troia e Antonino Basile, indagati per concorso in rissa. Mentre il gestore del locale, Massimo Barbaro, risponde dell’accusa di favoreggiamento.

