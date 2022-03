22 anni in servizio presso il 118 di Caltanissetta, sempre a bordo della sua fedele ambulanza Charlie 3, Salvatore Livrizzi di San Cataldo aveva fatto il possibile e l’impossibile per salvare vite umane e oggi è morto all’età di 58 anni. Un lavoro che svolgeva con passione, zelo e serietà, era molto conosciuto ed apprezzato negli ambienti del pronto soccorso e la notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore e nello sconforto quanti lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue doti umane oltre che professionali.

La sua scomparsa, pare sia dovuta ad un male incurabile. Il rito funebre è previsto nella giornata di domani alle 15,30 presso la chiesa Gesù di Nazareth. Livrizzi lascia la moglie, i figli, le nuore e un nipotino.

