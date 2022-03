Intimidazione a Sambuca di Sicilia. Un pensionato 77enne, appena giunto nel suo appezzamento di terreno, in contrada Anguilla, ha trovato un cane randagio impiccato in un albero d’ulivo. L’uomo ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina. I militari dell’Arma hanno, immediatamente, informato la Procura della Repubblica di Sciacca e avviato le indagini. Il cane ucciso non aveva nessun microchip.

