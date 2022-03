Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, dopo gli incresciosi fatti di violenza della notte appena trascorsa che hanno coinvolto diversi minori dei quali uno versa in condizioni gravi per trauma toracico causato da un corpo contundente verosimilmente un coltello,

emana l’Ordinanza Sindacale nr°16 come primo passo da parte dell’amministrazione comunale infatti seguiranno altre misure restrittive.

“Da oggi, 1 marzo, al 31 dicembre 2022 dalle 18 alle 24 è in vigore il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio possano minacciare l’incolumità personale, con l’O.S. n. 16 del 1 marzo.

Con il medesimo atto si ordina, altresì, la chiusura di tutti i locali all’interno del territorio comunale entro e non oltre le ore 24:00.”

In piazza Dante a Canicattì un ragazzo è rimasto gravemente ferito in una maxi rissa scoppiata fra giovanissimi, questa notte, nei pressi dei luoghi della movida. Ancora sconosciute le cause che hanno scatenato la zuffa. Cinque i minorenni, dai 14 ai 17 anni, rimasti feriti, uno dei quali, in maniera gravissima dopo essere stato accoltellato. Il fendente gli ha perforato uno polmone, e questa mattina, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, dai medici dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Delle indagini si stanno occupando i poliziotti del Commissariato cittadino.

Non è chiaro cosa abbia innescato la discussione, ben presto trasformatasi in una maxi rissa, nel corsa della quale, uno dei partecipanti ha tirato fuori un coltello. Forse alcuni dei giovani protagonisti aveva consumato alcolici.

La rissa, secondo i primi accertamenti della Polizia, avrebbe coinvolto tra i dieci e i quindici ragazzi.

