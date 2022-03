Si sono intrufolati in un magazzino adibito a deposito di mezzi e prodotti agricoli, e hanno portato via una motozappa, un tagliaerba, 30 mastelli di plastica, due cesoie, una tanica con 10 litri di benzina, e un sacco di mangime per cani.

Ammonta a circa 3 mila euro il danno del furto messo a segno in un’abitazione di campagna di contrada “Zaccanello” a Racalmuto, di proprietà di un pensionato settantunenne.

A fare la scoperta è stato lo stesso racalmutese che ha bussato alla caserma dei carabinieri della Stazione cittadina, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...