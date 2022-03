Trovano un portafogli, e si appropriano di 50 euro che vi erano contenute, e provano ad utilizzare la carta di credito per prelevare al bancomat. Un ventottenne, G.C., e una diciottenne, S.N., entrambi di Porto Empedocle, sono stati denunciati, alla Procura di Agrigento, per le ipotesi di reato di furto aggravato, e indebito utilizzo di carta di credito in concorso.

Dopo la denuncia della vittima del furto, un ventunenne, i carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno ricostruito la vicenda anche grazie alla visione di alcune telecamere di impianti di videosorveglianza.

Il giovane ha riferito ai militari dell’Arma di Porto Empedocle di aver smarrito il portafogli, e che qualcuno aveva provato ad utilizzare, per effettuare un prelievo al bancomat, la propria carta di credito. I militari dell’Arma hanno subito acquisito le immagini dell’istituto di credito, e hanno identificato la coppia.

