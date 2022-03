A Montallegro si sono celebrati questo pomeriggio, nella Chiesa dell’Immacolata, i funerali di Antonio Cinquenni, il 18enne deceduto dopo quattro giorni di agonia

all’ospedale Villa Sofia di Palermo, in seguito ad un tragico incidente stradale. Il paese dell’agrigentino oggi è in lutto così come disposto dal sindaco Giovanni Cirillo. L’intera comunità di Montallegro ha partecipato ai funerali del giovane Antonio, abbastanza conosciuto in paese.

Lacrime e dolore durante la cerimonia funebre. Antonio è rimasto coinvolto lo scorso weekend in un brutto incidente stradale verificatosi nei pressi di Ribera, lungo la strada statale 115. Era a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un’auto guidata da una 45enne di Partinico.

Ieri lo hanno ricordato i compagni di scuola, all’Istituto Superiore Francesco Crispi di Ribera. Un mazzo di rose bianche, tre foto ricordo, due lumini e una lettera con un cuore rosso. Poi alcune foto ricordo e uno striscione con la frase “il tuo dolce sorriso in ogni angolo del paradiso”, sul suo banco hanno lasciato un foglio con la scritta: “La tua classe V B SIA”.



“L’Istituto intero piange Antonio, figlio e allievo di tutti, strappato alla vita incomprensibilmente. Ragazzo propositivo, curioso di apprendere, allegro, sempre vicino ai compagni di classe che lo definiscono ‘Speciale’”. Lo hanno scritto in una lettera aperta la dirigente scolastica Antonina Triolo, il personale docente e Ata. “Tanti sogni nel cassetto com’è lecito a 18 anni: il diploma che avrebbe conseguito quest’anno, il proseguimento degli studi universitari, una vita tutta da vivere, un futuro da immaginare, amori e passioni da coltivare. Un destino beffardo ha deciso per lui. Trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel porgere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ai compagni e ai docenti della classe, vogliamo credere che lassù, per lui, ci sia un progetto più alto, più importante, più giusto di quello terreno. Buon viaggio, Antonio”.

