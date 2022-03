È morto Antonino Cinquemani 18 anni di Montallegro. Dopo quattro giorni di agonia, a lottare tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, si è spento. Il 18enne era rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lungo la strada statale 115 all’altezza dello svincolo per Ribera e Borgo Bonsignore.

Antonino era in sella ad uno scooter 125 Malaguti quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro un’auto Volkswagen T-Cross guidata da una 45enne di Partinico. Anche quest’ultima era rimasta gravemente ferita ma non in pericolo di vita. L’intera comunità di Montallegro aveva organizzato, domenica 27 febbraio, una fiaccolata e un momento di preghiera rivolto ad Antonino.

Il giovane era conosciuto in paese e molti suoi coetanei lo vedevano spesso al lavoro col papà impegnato nel campo dello street food. Il primo cittadino Giovanni Cirillo ha annunciato che per la data dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.

