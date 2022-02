Mafia. Tolto 41 bis a Ercolano. Fava: “Assist a Cosa nostra”. Ercolano mandante omicidio Pippo Fava  

“Ancora una volta al capomafia Aldo Ercolano è stato revocato il regime di massima sicurezza del 41 bis. Ancora una volta le ricorrenti preoccupazioni espresse in questi anni dalle Procure siciliane e dalla Direzione investigativa antimafia, che ritengono intatti ruolo e statura criminali di Ercolano dentro Cosa Nostra, sono state considerate irrilevanti. Ancora una volta, nell’attività di contrasto alle mafie, si applicano criteri, valutazioni e determinazioni in forte contraddizione tra loro. Mi auguro che il Ministro della Giustizia intervenga con gli strumenti che gli sono propri, perché restituire un capomafia del rango di Ercolano al circuito carcerario normale, ignorando le indicazioni contrarie espresse dalle DDA e sala DIA, rappresenta nei fatti un assist agli interessi di Cosa nostra.”

Lo dichiara Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Non è più al 41 bis Aldo Ercolano. Il nipote di Nitto Santapaola (figlio della sorella Grazia e del cugino ormai scomparso Pippo) ha lasciato il regime del carcere duro che era arrivato a dicembre 2020, dopo un decreto del ministro della Giustizia. I difensori, gli avvocati Valeria Rizzo del foro di Catania e Fabio Federico del foro di Roma, hanno presentato reclamo davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma e hanno ottenuto la revoca.

Il boss di ‘razza’ di Cosa nostra catanese, condannato per 16 omicidi tra cui – in veste di mandante – per quello del giornalista Pippo Fava, è detenuto in regime di alta sicurezza ad Oristano in Sardegna. Una revoca che trova fondamento sulla mancanza di pericolosità di Ercolano. “Ovvero gli elementi posti a fondamento del provvedimento di nuova applicazione del regime 41 bis – argomenta Valeria Rizzo – non sono sufficienti a dimostrare la sussistenza delle ragioni legittimanti il regime speciale”. La notizia, che è emersa durante un’udienza al Palazzo di Giustizia di Catania dove Ercolano è coinvolto, porta reazioni e polemiche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...