Incidente stradale mortale verificatosi martedì pomeriggio lungo la strada statale 514 Ragusa Catania, all’altezza del Km 12+300, in prossimità del distributore di carburanti di contrada Coffa. Morti marito e moglie. La donna di 66 anni è morta praticamente sul colpo, poche ore dopo è deceduto anche il marito. Le vittime, entrambe di Ragusa, sono Rosa Nobile e Giovanni Azzara: quest’ultimo è deceduto in ospedale a Catania, dopo il trasporto d’urgenza in elisoccorso, dove non ha mai ripreso conoscenza. Azzara era un dirigente in pensione di una azienda per la lavorazione del marmo, la Mondiale Granit.

I 2 coniugi erano a bordo di una Dacia Sandero, guidata dalla donna, entrata in collisione per cause ancora in fase di accertamento con una Volkswagen Tiguan. I vigili del fuoco hanno faticato parecchio per tirare fuori marito e moglie dal groviglio di lamiere della Dacia, che peraltro montava un impianto Gpl che per fortuna non è scoppiato nel violento impatto. Sul posto anche i carabinieri.

