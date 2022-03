Otto mesi di reclusione per violenza a pubblico ufficiale, lesioni e aver utilizzato un coltello con una lama di 6 centimetri. Il 46enne che nel novembre 2020 si rese protagonista dell’aggressione ai danni del sindaco di Calamonaci Pino Spinelli, ferito con un’arma da taglio ad una spalla, patteggia la condanna. Il giudice ha ratificato l’accordo tra accusa e difesa sospendendo la condizionale.

L’uomo, residente in Francia, si era presentato all’ufficio anagrafe del comune agrigentino per ottenere un certificato. Dopo qualche minuto di attesa andò in escandescenza brandendo la lama e colpendo il primo cittadino, intervenuto in quei momenti per riportare alla calma la situazione, ad una spalla. Il sindaco riportò una ferita giudicata guaribile in sei giorni.

