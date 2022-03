Cinque agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere Pietro Cerulli di Trapani sono stati aggrediti da un detenuto e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici in ospedale. Ne dà notizia la Uilpa Penitenziaria. Alla base dell’aggressione, secondo quanto riferisce il sindacato, ci sarebbe la richiesta del detenuto di un beneficio a lui non spettante: davanti al diniego degli agenti, l’uomo si sarebbe scagliato contro di loro provocando anche la frattura del setto nasale a uno di loro.



“Purtroppo il carcere di Trapani – chiosano dalla Uil di settore – è diventato una polveriera, tra introduzioni di droga, telefonini, tramite droni, le aggressioni sono aumentate in maniera indescrivibile. Solidarietà e vicinanza ai colleghi vittime di questa vile aggressione, ma al neo capo del dipartimento chiediamo di pensare seriamente ad aprire speciali reparti per contenere detenuti che proseguono nell’essere irriducibili e recidivi a comportamenti violenti contro la polizia penitenziaria”. Dire

