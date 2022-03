Continuano i controlli da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nei vari cantieri edili sparsi per la provincia. Le ultime attività hanno interessato Cammarata e Licata.

Nel primo caso è stato denunciato un imprenditore 56enne responsabile del cantiere poiché, al momento del controllo su un edificio in ristrutturazione, vi erano meno operai rispetto alle linee guide imposte per tale tipo di lavoro.

Il secondo accertamento ha riguardato invece un cantiere edile a Licata. In questo caso i carabinieri hanno denunciato un imprenditore 42enne del posto per non aver installato i servizi igienici necessari.

Alla fine dei controlli l’importo delle ammende ammonta ad oltre 8 mila euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...