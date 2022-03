Una delegazione di pescatori di Licata è pronta a partire per Roma per affrontare la problematica connessa all’aumento esponenziale del prezzo del gasolio.

La marineria licatese ha deciso infatti di accodarsi alla protesta già iniziata dai comparti di altre città rivierasche italiane e l’obiettivo è quello di essere ricevuti in Ministero.

Anche le cooperative di Sciacca hanno formalizzato l’adesione alla protesta nazionale, quella promossa dall’Associazione Produttori Pesca. Previsto al momento lo stop di almeno una settimana di tutte le attività di pesca.

“Insostenibile andare a pescare con il gasolio che ha superato oltre 1 euro al litro – commenta Vincenzo Marinello della cooperativa Fra Pescatori – in questi ultimi due mesi si sono raddoppiati i costi del greggio dall’inizio della guerra in atto tra l’Ucraina e la Russia. Occorrono interventi urgenti da parte dello Stato e della Regione Siciliana a sostegno del settore anche attraverso un intervento straordinario coinvolgendo anche l’Unione Europea”

