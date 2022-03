Altre tre auto, in zone del quartiere di Villaseta, non si sono fermate all’Alt imposto dai carabinieri della Compagnia di Agrigento. Una, in particolare dopo la fuga a folle velocità, s’è ribaltata. Quattro gli agrigentini che, alla fine, sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale. Due di loro dovranno anche rispondere di rifiuto di sottoporsi all’alcol-test.

Nel primo caso due autovetture con i soli conducenti a bordo, che procedevano una dietro all’altra, non si sono fermate ad un posto di controllo dei militari dell’Arma in via Caduti di Marzabotto. Le due vetture sono state inseguite, e bloccate dai militari dell’Arma.

I due automobilisti G.V., di 38 anni, e G.D., di 45 anni, entrambi di Agrigento sono stati, appunto, denunciati per resistenza a Pubblico ufficiale, ma il trentottenne dovrà rispondere anche del rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico.

Sempre a Villaseta, un’utilitaria, guidata da un agrigentino, A.C., di 25 anni, non s’è fermata all’Alt. E’ stata, anche questa, inseguita, e la vettura ad un certo punto, a causa dell’elevata velocità, si è capovolta. A bordo due fratelli, assieme al venticinquenne che era al volante c’era anche un ventenne. Per loro fortuna sono rimasti illesi, ma sono stati denunciati per resistenza a Pubblico ufficiale, e il conducente anche per rifiuto di sottoporsi all’alcol-test.

