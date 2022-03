In piazza Dante a Canicattì un ragazzo è rimasto gravemente ferito in una maxi rissa scoppiata fra giovanissimi, questa notte, nei pressi dei luoghi della movida. Ancora sconosciute le cause che hanno scatenato la zuffa. Cinque i minorenni, dai 14 ai 17 anni, rimasti feriti, uno dei quali, in maniera gravissima dopo essere stato accoltellato. Il fendente gli ha perforato uno polmone, e questa mattina, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, dai medici dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Delle indagini si stanno occupando i poliziotti del Commissariato cittadino.

Non è chiaro cosa abbia innescato la discussione, ben presto trasformatasi in una maxi rissa, nel corsa della quale, uno dei partecipanti ha tirato fuori un coltello. Forse alcuni dei giovani protagonisti aveva consumato alcolici.

La rissa, secondo i primi accertamenti della Polizia, avrebbe coinvolto tra i dieci e i quindici ragazzi.

