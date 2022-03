I poliziotti del commissariato di Canicattì, controllando i locali della movida, hanno sorpreso all’interno di un bar, dove non avrebbe potuto mettere piede, un romeno. A suo carico c’era un “Dacur”, firmato dal questore. Un divieto di accesso in alcune aree urbane di Canicattì. E fra quelle aree c’era anche il bar – dove è stato trovato – che in passato era stato “teatro”, tanto all’interno quanto all’esterno, di gravi disordini. Una rissa nella quale era rimasto coinvolto proprio il romeno. I poliziotti del commissariato di Canicattì, assieme a quelli del reparto Prevenzione Crimine di Palermo, lo hanno dunque denunciato alla Procura perché ha violato le prescrizioni del “Dacur”.

