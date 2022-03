Gli Agenti del Commissariato di Polizia unitamente ai Finanzieri della Tenenza di Canicattì, nel corso di controlli effettuati nelle principali zone di spaccio della città di Canicattì, dopo aver eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di una trentenne canicattinese, già nota agli operanti e gravata da diversi precedenti, veniva trovata in possesso di circa 15 grammi di crack, già suddiviso in una trentina di dosi, pronto per lo spaccio.

L’operazione congiunta ha permesso di individuare, oltre le dosi già confezionate, anche una parte di stupefacenti che era stata occultata all’interno di un divano posto nello stesso appartamento. Insieme agli stupefacenti, infine, è stato rinvenuto anche tutto il necessario per l’attività di spaccio, come bilancini di precisione e involucri per la suddivisione delle singole dosi.

L’ arrestata, dopo la convalida dell’arresto, è stata sottoposta alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere e tradotta in un istituto di pena.

L’attività della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza si inquadra nel costante presidio di legalità garantito dalle Forze dell’Ordine di Canicattì, a contrasto allo spaccio di droga e a tutela della salute dei cittadini.

